Bayburt'ta Dede Korkut sevinci

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinde Türk Destanı Dede Korkut'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilmesinin Bayburt için çok özel anlamlar taşıdığını söyledi.

DEDE KORKUT'UN TÜRKİYE'YE KATKISI

Bu durumun hem Türkiye'yi hem de Bayburt'u mutlu ettiğini belirten Vali Pehlivan, "Türkiye, Dede Korkut destanlarıyla dünyada bu listede en çok unsuru, değeri olan ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu. Dede Korkut'la birlikte Türkiye'miz 17'nci unsurunu, varlığını bu listeye dahil etmiş oldu" dedi.