taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9329
Euro
6.5775
Altın
1558.13
Borsa
123569.95
Gram Altın
297.184
Bitcoin
51414.84

Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar

Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tutunca, vatandaş üzerinde yürüyüp fotoğraf çektirdi.

DHA | 22.01.2020 - 14:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

GÖL BUZ TUTTU, DERELER DONDU

Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu. Durum, en çok vatandaşa yaradı.

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -1

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti. Hayvan sulakları da donunca köylüler, oluşan buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı. Bazı kişiler ise buz tutan Gökçedere Gölü'nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -2

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -3

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -4

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -5

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -6

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -7

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -8

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -9

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu -10

İlginizi Çekebilir
Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci
Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Tel Abyad'a, dönüşler devam ediyor.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında cezalar belli oldu
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı
Kendilerini polis/savcı olarak tanıtıp dolandıranlara karşı İçişleri Bakanlığı, kısa mesaj yoluyla vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Antalya'da kumar baskınında balkondan atladı
Mekana yapılan kumar baskınında panikle 2’nci kattan 1’inci katın balkonuna atlayan şahıs, burada mahsur kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

186
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

182
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

213
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

112
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

155
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

74
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir