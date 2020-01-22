Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

GÖL BUZ TUTTU, DERELER DONDU

Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu. Durum, en çok vatandaşa yaradı.

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti. Hayvan sulakları da donunca köylüler, oluşan buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı. Bazı kişiler ise buz tutan Gökçedere Gölü'nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

































