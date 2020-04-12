Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi

1 Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü Uşak'ta birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan 86 yaşındaki kadın, hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü.

2 Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri herkesin merek ettiği "Her hafta sonu yasak olur mu?" sorusunu yanıtladı

3 Kadıköy'de durakta otobüs beklediler Sokağa çıkma yasağı bugün sona eriyor ancak bu yasaktan muaf olanlar sabah işlerine gitmek için dakikalarca araç bekledi.

4 Adana'da cips ve çikolata isteyen minik kız sevinç yaşadı Sokağa çıkamayan küçük kız, polislerden elektronik posta yoluyla istediği cips ve çikolaya kavuştu.

5 Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi Vatikan’da bulunan Petrus Bazilikası’nda cemaat olmadan düzenlenen Paskalya ayini, televizyonlar ve sosyal medyada canlı yayınlandı.

6 Karius: Beni gördüğüne mutsuz olan birini görmedim Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, karantina sürecinde bir Youtube kanalına konuk oldu. Türk insanıyla ilgili konuşan Alman kaleci, ''Beni gördüğüne mutsuz olan birini görmedim'' dedi.