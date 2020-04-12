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Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören aynı aileden 3 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Bayburt barı" eşliğinde evlerine uğurlandı.

İHA |
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Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi

Salgın vakalarının görülmesinin ardından hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ KORONAYI YENDİ

Bayburt'ta aynı aileden 3 kişi koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı.

8 gün boyunca gözlem altında tutulan Şaban, Gönül ve Güler Memiş Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Taburcu edilen hastalar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak evlerine uğurlandı.

Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi ViDEO

Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi

Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi

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