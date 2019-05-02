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Bayburt’ta trafik kazası: 12 yaralı

Servis şoförlerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İHA | 02.05.2019 - 17:06..
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Bayburt-Erzurum karayolundaki Gümuşsu köyü girişinde meydana gelen kazada, Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine doğru giden B.Ş. yönetimindeki otomobil, yağışın da etkisiyle bulunduğu şeritten çıkarak refüjdeki ağaçları da kırıp E.C’nin kullandığı minibüse çarptı.

12 YARALI

Çarpmanın etkisiyle şoförleri taşıyan servis aracı şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda 112, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçlarından çıkarılan yaralılar, 112 görevlilerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza dolayısıyla ekipler tarafından önlem alınan ve bir süre trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.


Bayburt’ta trafik kazası: 12 yaralı

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