Bayburt'ta yaşayan adam yaralı kartala sahip çıktı

Bayburt'ta Kop köyünde çiftlik sahibi olan Orhan Atlıhan Tekdemir, tavukları avlamaya çalışırken yaralanan kartalı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

''SOBAYI YAKTIM, ELİMLE SOSİS YEDİRDİM''

Tekdemir, ‘Paşa' adını verdiği, besleyip, bakımını yaptığı kartalı, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salacağını belirtti.

​Orhan Atlıhan Tekdemir, “Kartal, çiftlikteki hayvanlarıma niyetlenmişti. Yere sert inişi sırasında sendeledi. Kendinden geçmişti. Sobayı yaktım, elimle sosis yedirdim. Veterinere götürdüm. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Uçmakta biraz tereddüt yaşıyor. İyileşene kadar bakmaya devam edeceğiz. Her ne kadar tavuklarımızı yese de ona sahip çıkacağız." dedi.







