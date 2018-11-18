Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Kılıçdaroğlu vefat eden Bircan'ın ailesini hastanede ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Bakan Varank'ın eşi İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Muğla Marmaris'te yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknedeki bayrak selin getirdiği çamurun içinde kaldı. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi bayrağı olduğu yerden çıkardı.

İsveçli futbolcu Marcus Berg, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın, Türkiye maçının devre arasında kendisine iki penaltı sözü verdiğini iddia etti.

Afrin'de halka zulmeden, hırsızlık, gasp ve çete faaliyetleri yürüten suç örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO tarafından operasyon başlatıldı.

1 CHP'li milletvekili hayatını kaybetti CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkarken, eşi evi terk eden Maicon'un da psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtildi.

3 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü Adana'da eşinin kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 1 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.

4 Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nda bitmesine bir gün kala yine insan seli yaşandı.

5 Otoyollarda hız sınırlaması artıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollardaki hız sınırlamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

6 Afganistan'dan Türkiye'ye göç dalgasının sebebi: John Bass Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass, Afganistan'dan Türkiye'ye göçü arttırdı.