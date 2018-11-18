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Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Muğla Marmaris'te yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknedeki bayrak selin getirdiği çamurun içinde kaldı. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi bayrağı olduğu yerden çıkardı.

AA | 18.11.2018 - 22:04..
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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

BAYRAK ÇAMURUN İÇİNDE KALMADI

İhbar üzerine bölgeye Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti.

Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

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