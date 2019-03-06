Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

1 Tekirdağ'da uyuşturucu çetesi çökertildi Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda bin 830 extasy hap ve 39 adet neurotin ele geçirildi. Uyuşturucu hapları taşıyan kadın otogarda kıskıvrak yakalandı.

2 Emine Erdoğan kadın çiftçilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir" dedi

3 Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 ve 360 TV'nin ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor.

5 Silivri'de ahşap ev alev alev yandı İki katlı ahşap evde yangın çıktı. Elektirk kontağından çıktığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

6 Milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.