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Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Ukrayna ile yapılan İHA satış anlaşmasında Kiev, ilk İHA'larını teslim aldı. Devlet Başkanı Poroşenko, teslerin yakında yapılacağını açıkladı.

AA | 06.03.2019 - 19:17..
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Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi.

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

TESLİMATI YAPILDI

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

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