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Bayraktar'dan Ağbaba'ya İBB tepkisi

Selçuk Bayraktar, CHP'li Veli Ağbaba'nın İBB iddiasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Bayraktar, Ağbaba'ya vakfının 41 kuruş dahi İBB'den para almadığını söyledi.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 20:38..
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Bayraktar'dan Ağbaba'ya İBB tepkisi

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın İBB'nin bütçesinden Ensar Vakfı'na 29.8 trilyon TL destek verildiği iddiasına tepki gösterdi.

"41.1 TRİLYON DESTEK VERİLMİŞ"

Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu.

Bayraktar'dan Ağbaba'ya İBB tepkisi

"41 KURUŞ DAHİ PARA ALAMADIK"

Selçuk Bayraktar'dan, Veli Ağbaba'nın açıklamalarına tepki geldi. Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Senin gibi alçakça iftira atanlara daha önce gereken cevabı vermiştik. 41 kuruş dahi İBB'den para almadı Vakfımız. Sen ve diğer iftiracılar için hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın ben ve binlerce vakıf gönüllümüz #MilliTeknolojiHamlesi'nden dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'dan Ağbaba'ya İBB tepkisi

Bayraktar'dan Ağbaba'ya İBB tepkisi

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