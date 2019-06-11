Bayram bitti, Side plajları yabancı turistlerle doldu

Bayram sonrası yerli tatilcilerin dönmesinin ardından Manavgat'ın Side sahilleri Alman, Rus, İngiliz ve İskandinav turistlerin akınına uğradı.
TURİSTLER SAHİLLERE AKIN ETTİ
İlçede tatil yapan turistler, bol bol denize girip güneşlendi. Side sahilini tıklım tıklım dolduran turistlerden bazıları ise paraşütle yükselerek, antik kenti yukarıdan görmenin keyfini yaşadı.
YÜZDE 80 DOLULUK VAR
Otellerde yüzde 80'lere varan doluluk yaşandığını belirten turizmciler, bu rakamın önümüzdeki günlerde yüzde 100'e ulaşacağına dikkati çekti.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahil bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürekli devriye geziyor.