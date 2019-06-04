İstanbul Kadıköy Caddebostan’daki halk plajı, bu bayram yoğun ilgi gördü. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında, cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Kendilerini serin sulara atan vatandaşlar, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Plajdaki doluluk oranının yüksek olduğu görüldü. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı cankurtaranlar, sahil boyunca botla devriye gezdi.





PLAJ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrıca plajın hemen dış tarafında, bir ambulans da hazır bekletildi. Bayramın ilk gününde adeta dolup taşan plaj, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Bayram tatili Caddebostan Plajı'nı doldurdu