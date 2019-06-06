Bayram tatili için geldiği yazlıkta çatıdan düşüp öldü

İzmir'in Dikili ilçesi Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan 42 yaşındaki Mustafa Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
BAYRAM TATİLİ İÇİN GELDİ
Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.