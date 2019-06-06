Bayram tatili için geldiği yazlıkta çatıdan düşüp öldü

S-400 eğitiminin de tamamlandığını söyleyen Rus CEO, "Her şey yolunda" dedi.

İzmir'de yaşanan olayda plaja 400 lira ödeyerek rezervasyon yaptıran kadın başörtüsünden dolayı işletme tarafından kovuldu.

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Yeni askerlik sistemi salı günü Meclis'e gelecek

130 bin kişinin aynı anda terhis olması CHP ve İyi Parti'de kaygı yaratmıştı. Askerlerin kademeli olarak terhis edilmesi bekleniyor.