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Bayram tatili için geldiği yazlıkta çatıdan düşüp öldü

İzmir'de çıktığı çatıdan düşen 42 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

AA | 06.06.2019 - 16:10..
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İzmir'in Dikili ilçesi Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan 42 yaşındaki Mustafa Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bayram tatili için geldiği yazlıkta çatıdan düşüp öldü

BAYRAM TATİLİ İÇİN GELDİ

Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.

Bayram tatili için geldiği yazlıkta çatıdan düşüp öldü

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