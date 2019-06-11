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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Beklentilerin üzerinde gelir elde eden turizmciler, gözünü yabancı turistlere çevirdi.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 12:13..
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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili, en çok turizmciyi sevindirdi.

Turizmin başkenti Antalya, bayramda rekor sayıda turist ağırladı. Özellikle Alanya, Side, Belek ve Olimpos, Adrasan, Kaş gibi tatil bölgeleri binlerce yerli ve yabancı turisti birlikte ağırladı.

ANTALYA VE MUĞLA'DA TURİST PATLAMASI

Antalya'nın toplamda 3 milyon kişiyi ağırladığı belirtiliyor. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda ise geçen yıla göre yüzde 18'lik artış gerçekleşti.

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Muğla'da da Bodrum, Marmaris, Fethiye'de oteller doldu. Bodrum'a 1 milyondan fazla turist geldi. Nüfusu 3 bin olan Akyaka gibi küçük bir tatil beldesi bile 70 bin kişiyi ağırladı.

GELİR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

9 günde turizmcilerin ve bölgedeki esnafın, 12 milyar lira gelir elde ettiği belirtildi. Bayram tatili öncesi turizmciler, toplamda 10 milyar lira civarı bir gelir bekliyordu. Bu da elde edilen gelirin, beklentilerin de üzerinde olduğunu gösteriyor.

GÖZLER YABANCI TURİSTTE

Bölge esnafı, yerli turisti ağırladıktan sonra gözünü yabancı turiste çevirdi.

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

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