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Bayram tatili yolunda kaza bilançosu: 9 ölü 112 yaralı

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 112 kişi hastanelere kaldırıldı.

AA | 10.08.2019 - 19:05..
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9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 10 Ağustos Cumartesi gününe kadar yurt genelinde, üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Beş günlük Kurban Bayramı tatili için dün mesai bitiminin ardından tatil yörelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.

Karayollarının bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve emniyet güçlerinin aldığı önlemler ve yetkililerin yaptığı uyarılara karşın yine de çok sayıda kaza meydana geldi.

Dün saat 17.00'den gece yarısına kadar, Sakarya, Gaziantep, Kastamonu, Adıyaman, Denizli, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Kütahya, Manisa, Edirne ve Tokat'ta meydana gelen 14 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Arife günü olan tatilin ilk gününde bugün ise saat 17.00'ye kadar, Yozgat, Ankara, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Sivas, Manisa ve Bolu'da meydana gelen 12 kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

24 saat içinde toplam 26 kaza meydana geldi. Kazalarda, 9 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN KAZA TABLOSU:

9 Ağustos Cuma günü (saat 17.00’den sonra): 14 kaza, 3 ölü,  49 yaralı
10 Ağustos Cumartesi günü (Kurban Bayramı Arifesi) : 12 kaza, 6 ölü, 63 yaralı

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