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Bayram tatili yolunda kaza bilançosu

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 288 kişi hastanelere kaldırıldı.

DHA | 13.08.2019 - 00:25..
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Bayram tatili yolunda kaza bilançosu

9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 13 Ağustos Salı gününe kadar yurt genelinde, üzücü trafik kazaları meydana geldi.

Bayram tatili yolunda kaza bilançosu

Bayram tatilinde şu ana kadar meydana gelen 63 trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 288 kişi yaralandı.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜNDE 13 İLDE KAZA

Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü olan bugü, İzmir, Karabük, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Bolu, Tekirdağ, Kırıkkale, Elazığ, Ankara, Sivas, Zonguldak ve Adıyaman'da meydana gelen 19 kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı.

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