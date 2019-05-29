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Bayram tatilinde trafik personeli görev başında

31 Mayıs gününden itibaren başlayacak olan bayram tatilinde, 11 gün boyunca 185 bin trafik personeli görev başında olacak.

AA | 29.05.2019 - 21:46..
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Bayram tatilinde trafik personeli görev başında

Bayram tatilinde trafik denetimlerini 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 arasında 11 gün süreyle gerçekleştirecek.

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yaklaşık 185 bin trafik personeli yollarda olacak.

Bayram tatilinde trafik personeli görev başında

JANDARMA VE EMNİYET TARAFINDAN BİR ÇOK EKİP GÖREV ALACAK

Bu kapsamda 81 İl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen “Trafik Tedbirleri” konulu talimat ile 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihlerini kapsayan 11 günde kara yollarında alınacak güvenlik önlemleri tek tek sıralandı.

Buna göre, planlanan 11 günlük süre içerisinde, emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 trafik ekibi, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev alacak. Bayram tatili süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi/timi ve 184 bin 825 trafik personeli görevli olacak.

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