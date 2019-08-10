Bayram tatilinde Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar

Bayram tatilinde denize, göle, nehire girmek isteyenler bu haberi dikkatle okusun.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizler gerçekleştirmeye devam ediyor.

15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINACAK

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre; yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştirilecek ve Yüzme Suyu Takip Sistemi adresinden vatandaşlarla paylaşılacak.

Türkiye'nin en kalabalık şehiri İstanbul'da da yapılan incelemeler sonucunda 11 plaj kötü konumdayken, denize girmek için 'mükemmel' derecede olan sadece 10 sahil bulunuyor.

İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLAN 10 PLAJ

SİLİVRİ

Basınkent 4 Site

Uyumkent Sitesi

Semizkum çadır ve kamp yeri

Parkköy Sitesi

Başkent Sitesi

BÜYÜKÇEKMECE

Mimarsinan sahili

TUZLA

Belediye Halk Plajı

ŞİLE

Uzunkum Plajı

Uzunkum Plajı Dere yanı

Halk Plajı

UZAK DURULMASI GEREKEN 11 PLAJ

BEYLİKDÜZÜ

West İstanbul Marina Plajı

BAKIRKÖY

Yeşilköy Plajı

BEYKOZ

Riva Elmasburnu Plajı

ADALAR DENİZ TEMİZLİĞİNDE SINIFTA KALDI

KINALIADA

Su Sporları Klübü Önü

Vapur İskelesi

BÜYÜKADA

Yörükali Plajı

Halk Koyu Plajı

Aya Nikola Halk Plajı

Su Sporları Kulübü önü

Nakibey plajı

Sedef Adası Halk Plajı

TÜRKİYE'DE DENİZE GİRİLEBİLECEK

BELLİ BAŞLI PLAJLAR

VAN GÖLÜ

Tuşba Kampüs Sahil

Edremit Belediyesi Halk Plaj

Erciş Çelebibağ Sahili

ARTVİN

Hopa Kopmuş Plajı

RİZE

Çayeli Halk Plajı

Alipaşa Plajı

TRABZON

Güzelyalı Mah.

Vakfıkebir Belediye Plajı

GİRESUN

Eynesil Boztepealtı Plajı

Görele Çamlık önü Plajı

Keşap Uluburun Plajı

ORDU

Çınarsuyu Plajı

ÜNYE / ÜNYE GÖLEVI KUMSAL PLAJI

PERŞEMBE / PERŞEMBE ÇAKA TAFLAN PLAJI



PERŞEMBE / PERŞEMBE DENIZKABUGU PLAJI



ALTINORDU / ALTINORDU KUMBASI KUMSALI



SAMSUN

Çarşamba Hürriyet Belediyesi Anıl Plajı

İlkadım Fener Plajı

Ondokuzmayıs Kumcağız Belediye Plajı

SİNOP

Ayancık Harzana Plajı

Demirkollar

Kuğu Yalısı Plajı

KASTAMONU

ÇATALZEYTIN MERKEZ PLAJI

ÇATALZEYTIN GINOLU PLAJI



BARTIN

KURUCAŞİLE / TEKKEÖNÜ PLAJI IZLEME NOKTASI

KURUCAŞİLE / KARAMAN PLAJI IZLEME NOKTASI



AMASRA / BÜYÜK LIMAN PLAJI IZLEME NOKTASI



BARTIN MERKEZ / INKUM PLAJI YENI MAH. IZLEME NOKTASI



ZONGULDAK

KOZLU / DEGIRMENAGZI PLAJI

KOZLU / ILIKSU PLAJI



ALAPLI / ALAPLI BELEDIYE PLAJI



SAKARYA

KOCAALİ / ALANDERE PLAJI

KARASU / ÖZSU TESISLERI ÖNÜ

KOCAELİ

KANDIRA / SARISU

GEBZE / TÜBITAK-MAM



DİLOVASI / TAVŞANCIL



GÖLCÜK / ULAŞLI HALK PLAJI



KIRKLARELİ

VİZE / KIYIKÖY HALK PLAJI

DEMİRKÖY / IL ÖZEL IDARESI KAMPI



EDİRNE

ENEZ / KIRKPINAR ALTINKUM SAHİLİ

ENEZ / GÜLÇAVUS SAHİLİ



KEŞAN / MECİDİYE KÖYÜ SAHİLİ İZLEME NOKTASI



KEŞAN / SAZLIDERE SAHİLİ İZLEME NOKTASI



YALOVA

Y ALOVA MERKEZ / KAMPLAR BÖLGESİ PLAJI

ALOVA MERKEZ / KAMPLAR BÖLGESİ PLAJI ÇINARCIK / ESENKÖY ÇAMLIBEL MEVKİ

ÇİFTLİKKÖY / AYDINKENT-CEYLANKENT SAHILI



ÇINARCIK / KUMLUK MAVIS PLAJI



BURSA

KARACABEY / YENİKÖY HALK PLAJI

MUDANYA / BURGAZ ALTİNKUM HALK PLAJI

MUDANYA / B.B.B.EGERCE HALK PLAJI



GEMLİK / BÜYÜKKUMLA HALK PLAJI



KARACABEY / KURSUNLU HALK PLAJI / KARACABEY



BALIKESİR

ERDEK / KURBAĞALI DERE HALK PLAJI İZLEME NOKTASI

GÖNEN / 66 EVLER PLAJİ IZLEME NOKTASI



MARMARA / YİGİTLER HALK PLAJI - AVSA IZLEME NOKTASI



MARMARA / ABRUZ PLAJI -SARAYLAR IZLEME NOKTASI



ERDEK / DALYAN PLAJİ IZLEME NOKTASİ/TATLİSU

ÇANAKKALE

BİGA / KARABIGA HALK PLAJI

BİGA / KEMER HALK PLAJI



LAPSEKİ / KÖKEZ MEVKII PLAJI



EZİNE / YENIKÖY PAPAZ PLAJI



AYVACIK / ASSOS ANTIK ISKELE



İZMİR

DİKİLİ / SALİHLER ALTI HALK PLAJI

İKİLİ / KALEM ADASI



ALİAĞA / ÖN PLAJLAR



FOÇA / GENCELLİ HALK PLAJI



KARABURUN / BODRUM PLAJI



ÇEŞME / TEKKE PLAJI



ÇEŞME / SEPETÇİK KOYU



ÇEŞME / PIYADE KOYU



URLA / DEMİRCİLİ ADASI PLAJI



SEFERİHİSAR / GÜNEŞKÖY SİTESİ HALK PLAJI



AYDIN

KUŞADASI / GÜZELÇAMLI KOYU

KUŞADASI / PAPAZ HAMAMI PLAJI



KUŞADASI / SEVGI PLAJI



DİDİM / SAGTUR PLAJI

MUĞLA

MİLAS / INCEKUM PLAJI

MİLAS / ZEYTİNLİKUYU PLAJI



BODRUM / YALİKAVAK HALK PLAJI

ULA / AKÇAPINAR PLAJI



DATÇA / MESUDIYE OVABÜKÜ PLAJI



MARMARİS / BOZBURUN PLAJI



KÖYCEĞİZ / DELTA PLAJI



ORTACA / IZTUZU PLAJI



DALAMAN / SARSALA PLAJI



FETHİYE / KİDRAK PLAJI



FETHİYE / KARGİ AKMAZ PLAJI



ANTALYA

KAŞ / KAPUTAŞ PLAJI

DEMRE / TASDIBI PLAJI



KONYAALTI / BÜYÜK ÇALTICAK PLAJI



MURATPAŞA / KONSERVE HALK PLAJI



MANAVGAT / MESIRE YERI



MERSİN

ANAMUR / ANAMUR ÖĞRETMENEVİ

ANAMUR / ANAMUR PULLU HALK PLAJI

BOZYAZI / BOZYAZI BELEDIYE HALK PLAJI



ERDEMLİ / KOCAHASANLI BELEDIYE HALK PLAJI



ADANA

KARATAŞ / TUZLA KÖY HIZMETLERI KAMPI

KARATAŞ / TUZLA MILLI EGITIM KAMPI



KARATAŞ / BAHÇE BELDESI HALK PLAJI



ADANA / YUMURTALIK / BELEDIYE HALK PLAJI



HATAY

DÖRTYOL / SEÇİL TATİL SİTESİ

PAYAS / PAYAS BELEDİYE PLAJI



ARSUZ / KARAAGAÇ HALK PLAJI



SAMANDAĞ / ZİYARET KARSİSİ



ELAZIĞ

SİVRİCE / HAZAR BABA BAKIM VE REHABILITASYON MERKEZİ KAMPI IZLEME NOKTASI

MADEN / PLAJKÖY PLAJI



SİVRİCE / ELAZIG EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMPI

ISPARTA

ISPARTA / EĞİRDİR / YAZLA HALK PLAJI

YALVAÇ / TASEVI HALK PLAJI



EĞİRDİR / BEYDERE TURISTIK TESISLERI



KONYA

BEYŞEHİR / BEYŞEHİR GÖLÜ

BURDUR