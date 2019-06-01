taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bayram tatiline giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 22:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri, Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

AİLE KAZADA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan İpsala istikametine seyreden Murat Üzmez (34) yönetimindeki 34 JN 4492 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yoldan çıktı. Tarlaya sürüklenen otomobilde sürücü Murat Üzmez ve eşi Ebru Üzmez, Ayfer Üzmez (60), Bahri Üzmez(67) ve Mehmet Selim Üzmez (3) yaralandı.Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

549
Trafikte Halit Ergenç'e saldırdılar

Trafikte Halit Ergenç'e saldırdılar

262
Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

116
Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

99
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

311
Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

210
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

226
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir