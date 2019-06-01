Bayram tatiline giden aile kaza geçirdi: 5 yaralı

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Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

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1 Fransa'da Sarı Yelekliler bu hafta da sokaktaydı Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını eylemlerin 29. haftasında da protesto etti.

2 Antalya'da bir şahıs komşularına ateş açtı Bir şahıs mahkemelik olduğu kapı komşularını, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu.

3 Liverpool-Tottenham - CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Liverpool ve Tottenham kupaya uzanmak için kozlarını paylaşıyor.

4 Akşam vakti TEM Otoyolu’nda bayram tatilcileri yoğunluğu 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile oluşan trafik, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

5 Abdullah Avcı: Çocukluğum Beleştepe'de geçti Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, imzaladığı 3 yıllık anlaşmanın ardından ilk açıklamalarını yaptı.

6 Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi.