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Bayram yolculuğunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı

Bayram ziyaretine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, hararet yapan aracı yol kenarına park etti. Bu sırada emniyet şeridinde giden minibüs, otomobile arkadan çarptı.

DHA | 01.06.2019 - 11:07..
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Feci kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunda yaşandı.

Refüje sürüklenen araçta 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

EMNİYET ŞERİDİNE PARK EDEN ARACA MİNİBÜS ÇARPTI

Ailesiyle birlikte Kırşehir’e bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan Harun Çakır yönetimindeki 34 GU 8708 plakalı otomobil, yolda hararet yaptı. Bunun üzerine çakır, otomobili emniyet şeridine park etti. Bu sırada emniyet şeridinde yol alan Ömür Yücel yönetimindeki 38 FY 271 plakalı minibüs, Çakır ailesinin içinde bulunduğu otomobile arkadan çarptı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje sürüklenirken, içerisinde bekleyen Gülizar Selina, İnci Selina, Ece Beray, Elif Lara ve sürücü Harun Çakır ile minibüs sürücüsü Ömür Yücel yaralandı.

Bayram yolculuğunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı


Kırıkkale'de bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi


REFÜJE SÜRÜKLENEN ARAÇTA 6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye aldı. Yaralılardan Gülizar Çakır’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayram yolculuğunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı


KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası, Kırıkkale-Kırşehir yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde trafik önlemi alan polis ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

Bayram yolculuğunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı

Bayram yolculuğunda kaza: 1’i ağır, 6 yaralı


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