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Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

Kurban Bayramı tatili süresince Konyaaltı ve Belek'te atlı birlikler devriye atacak.

DHA | 11.08.2019 - 10:37..
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Antalya'da sahillerde Kurban Bayramı boyunca görev alacak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği ekipleri, sahile indi. Polis ekiplerinin araçla giremediği sahil bölgelerinde görev alacak atlı polisler, hem güvenliği sağlayacak hem de bayram boyunca düzenlenecek etkinliklerde görev alacak. İki at ve binicileri, gerek yaz sezonu gerekse bayram nedeniyle yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye atacak.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYORLAR

Atlı ekipler, sahile gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı tatilciler polislerle sohbet edip, atları sevme şansı buldu, fotoğraf çektirdi. İstekleri kırmayan polisler, bazı çocukları da atlara bindirerek bir süre gezdirdi. Polis araçlarının giremediği park, bahçe ve sahillerde görev yapan atlı polisler, gösterilen ilgiden oldukça memnun.

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

Bayram süresince sahilde devriye yapacaklarını belirten atlı polis memuru Davut Kaymaz, "Devriyemiz sırasında vatandaşlardan olumlu tepki alıyoruz. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Çünkü çocukların polise ilgisini, hayvan sevgisini çok önemsiyoruz. Yakınlıkları bizi mutlu ediyor." dedi.

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

İKİ CANLININ TEK VÜCUT OLDUĞU GÖREV

Atlı polis memuru Yusuf Demirel ise polis, vatandaş ve hayvanların iç içe olduğu bir devriye görevini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Demirel, "İki canlının aynı anda hareket edip tek vücut olduğu bir görevdir atlı polis. Bizim diğer polis timlerinden farkımız, araçlı ekiplerin giremediği yerlere atlarımızla çok rahat şekilde girip devriye görevimizi yerine getirebiliyoruz."diye konuştu.

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

Atlı Polis Grup Amiri başpolis Nevzat Budak ise Konyaaltı ve Belek sahillerinde iki timin görev yaptığını kaydetti. Bayram süresince devriyelerin devam edeceğini anlatan Budak, "Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu ediyor. Ekiplerimizle fotoğraf çektiren vatandaşlarımız polislerimizle de sohbet ediyor, tanışma imkânı yakalıyor." dedi.

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

Vatandaşlar ise atlı polisleri karşılarında gördüklerinde çok heyecanlandıklarını söylüyor. Kimisi çocuklarıyla atları seviyor, kimisi de selfie yaparak sosyal medya hesaplarında görselleri paylaşıyor.

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde



Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

Bayramda Antalya'da atlı birlikler görevde

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