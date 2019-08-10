Bayramda ekmek israfına dikkat

Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre bir yılda milli gelirin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağı israf ediyoruz.

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Düzgün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) araştırmalarına göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

Ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altının çizen Düzgün, bayram süresi boyunca nöbetçi fırınlar vasıtasıyla halkın ekmek ihtiyacının karşılanacağını kaydederek “Bayram günlerinde ekmeklerimizi çok daha fazla israf ediyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar nöbetçi fırınlarımız var. Bu durumda halkımızın özellikle israf konusuna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum” dedi.

EKMEK İSRAFI İÇİN KAMPANYA OLUŞTURULMALI

Ekmek israfının Türkiye’de çözülmesi gereken sorunların başında yer aldığını dile getiren Düzgün, gıda israfını en aza indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılarak kamu spotları oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.