Bayramda İstanbul’da kalacaklara gezi rehberi

Bayramın gelişini önceden hesaplayıp hemen kendini İstanbul dışına atma furyası giderek artıyor, bu furyada ben de varım. Bayramda İstanbul’da kalacaklara dilediğince gezilecek, tenha ve huzurlu bir şehir kalıyor. Peki bayramda İstanbul’da neler yapılabilir? Büyük organizasyonlar yapıp, çok para harcayarak gezmenize gerek yok. Kalabalık yüzünden yapamadığınız şeyleri yapmak, zamansızlıktan dolayı gidemediğiniz yerlere gitmek, şehrin farkına varabilmek yeter de artar bile… İşte İstanbul'da kalacaklara yakın mekan önerileri…

BURGAZADA’DA MASAL GİBİ BİR YER: MADAM MARTHA KOYU

Eski adıyla Halikya, Burgazada'nın belki de en güzel yerlerinden biri. Koy, Yassıada'nın tam karşısında bir kilometre karelik bir alanı kaplıyor.

Burgazada Vapur İskelesi'nden inip sağdan giden yolu 20 dakika takip ettiğinizde, Yassıada'nın tam karşısında karşınıza saklı bir koy çıkıyor; orası Madam Martha Koyu. Biraz ürkütücü gözükse de dik yokuşlu merdivenden aşağı indiğinizde ilk başta gözlerinize inanamıyorsunuz. Çünkü tahmin bile edemeyeceğiniz bir anda karşınıza çıkıveriyor koy.

Koyda nisan ayından itibaren kamp yapılabiliyor. Genellikle gençlerin kamp için tercih ettiği Madam Martha Koyu, esen poyrazla birlikte iyi bir sığınma mekanı. Çadırlar, genellikle dik yokuşlu merdivenin sağında kalan toprak alanda kalıyor. Bu sayede Madam Martha'nın sakinliğinde hem güneşin doğuşunu hem de güneşin batışını izleyebiliyorsunuz.

İLK KEZ BOŞ OLAN ATATÜRK ARBORETUMU’NU GÖRÜN

Atatürk Arboretumu İstanbul’un Sarıyer’in Bahçeköy semtinde yer alıyor. Belgrad Ormanı’nın da yakınlarında. İstanbul Beşiktaş’tan yaklaşık 35 dakika sürüyor.

Belgrad Ormanı ile yan yana olmasına rağmen mangal dumanı ve top oynayanlara maruz kalma stresi yaşamadan gidebileceğiniz bir yer. Gezmeye başlamadan önce giriş ücreti ödediğiniz sırada orman haritası istemeyi unutmayın. Hemen havuzun sağ kısmında göleti görebilirsiniz. Düğün, dergi ve katalog çekimleri de yapılıyor ama bu gibi organizasyonlar için arayıp bilgi almanızda fayda var.

Şunu söyleyebilirim ki birçok park ve mesire alanı gezdim ama bu kadar temiz ve doğalına rastlamadım. Ormanın en uç kısmında bile ne bir poşet ne bir şişe ne de bir izmarite rastlayacaksınız.

Çünkü buranın etrafı çitlerler kaplı ve kilitli kapıyla giriş sağlanıyor. Dışarıdan piknik malzemeleri veya kabuklu yiyeceklerin sokulması yasak.

ŞİLE’NİN SAHİL KÖYÜ: AKÇEKESE

İstanbul’a 60 km mesafede, kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çeken, sakin bir gün geçirmek isteyenlerin yeri burası. Eğer burada kalacaksınız Akçakese sahilinde bulunan tatil ve kamp merkezi var. Ağaç evler içinde yapılan konaklamalarda spor tesislerinden, restoranlardan yararlanabiliyorsunuz.

Buranın denizi güvenli ve sığ oluyor genelde. Tipik Karadeniz evleri de dikkat çekiyor. Akçakese- Şile arasında bulunan Kabakoz Köyü de Safranbolu evlerini çağrıştıran evleriyle görülmeye değer.

PİKNİK İÇİN EN İYİ YER: ÇİLİNGÖZ TABİAT PARKI

Çatalca’da piknik yapmak istiyorsanız önünüzde 3-5 seçenek var. Bunlardan en dikkat çekeni denizi ve derenin oluşturduğu gölü buluşturan Çilingöz Tabiat Parkı. Uzaklığını duyunca dur bir hele denilecek bir yerde. Beylikdüzü’nü İstanbul’un sonu zannedenler için şaşırtıcı olacak ama Beylikdüzü’nden sonra 80 küsür km(1 saat 45 dk) daha kat etmeniz gerekiyor.

Hem plaj hem piknik alanı hem kamp alanı hem balık tutma alanı. Hem göl hem dere hem deniz ve sıkı bir orman örgüsü var. Bir de içinde öyle güzel kamp alanı var ki gitmişken kalmak isteyebilirsiniz. Kamp alanında tuvalet, duş, market, kır lokantası, okey salonu vs. gibi olanaklar var.

Ben para vermeyeceğim, sakin kamp atacak yer yok mu diye sorarsanız, Çilingöz’e gelmeden 3-5 km içerisinde 2 tane gölet var. Tabelaları yol kenarında görebilirsiniz. Burayı da değerlendirebilirsiniz.

Şile Kurfallı Plajı ViDEO

DAĞIN ARKASINDA KALMIŞ GÜZELLİK: KURFALLI KÖYÜ

Burayı pek kimse bilmez. Araçla gezerken bulabileceğiniz ya da arkadaş tavsiyesiyle gidebileceğiniz bir koy burası. Şile'nin doğa içinde minik, şirin, sessiz bir köyü. Ağva'dan araçla altı-yedi dakika mesafede kalıyor. Ege sahillerini aratmayan güzellikte olan deniz kıyısına, temizliğine ve kumuna hayran kalacaksınız. Sakin güzel sessiz bir plajı var. Kurfallı plajına yakın mesafede kamp alanları da bulunuyor. Büyük bir alana yayılmış ve yemyeşil bir ortamda bulunan bu kamp alanları rahat edebileceğiniz şekilde tasarlanmış durumda.

Herkese iyi bayramlar…