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Bayramda İstanbul'da yağış yok

Marmara'da bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredecek.

AA | 31.05.2019 - 19:09..
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Bayramda plan yapan Marmaralılara Meteoroloji'den iyi haber geldi

Arife günü Edirne, Kırklareli'de sabah ve öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya'da ise öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 25 ile 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

1.GÜN

Bayramın 1. günü Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 30 derece civarında olması bekleniyor.

2. VE 3. GÜN

Bayramın 2. ve 3. günleri ise Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 25 ile 30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayram süresince İstanbul’da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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