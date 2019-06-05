Bayramın bilançosu gitgide ağırlaşıyor

Mehmet Ok, eşi Sahra (50), kız çocukları Ayşe (11), Keziban ve ismi öğrenilemeyen oğlunu yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa'dan Adana'ya yola çıktı.

METRELERCE YÜKSEĞE UÇTU

Mehmet Ok, Adana'da Sezai Karakoç Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince, kaldırıma çarptıktan sonra atık su kanalına uçtu. Metrelerce havaya yükselen otomobil, kanala uçtuktan sonrada takla atıp durabildi.

CAN-KUR EKİPLERİ YARALILARI KANALDAN KURTARDI

Otomobilde bulunan Ok ailesi, kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak, ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok'un hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

Kazada yaralanan ve durumu ağır olan 1'i çocuk 2 kişi de hemen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ismini öğrenilemeyen genç, annesinin öldüğünü öğrenince "anne" diye ağlayıp, ambulansla gitmek istemedi. Genç, yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNEDEN GERİYE KALANLAR

Kaza yerinde kalan kız çocuklarının ayakkabıları ve hayatını kaybeden annenin terliği yürekleri sızlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.