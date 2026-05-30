Bayramın son gününde Adalara gitmek isteyen vatandaşlar iskeleleri doldurdu

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili ve güneşli hava birleşince vatandaşlar kendilerini sahillere attı.

Bayramın son gününü değerlendirmek isteyen ve güneşli havanın tadına varmak isteyen vatandaşlar, Adalar’a gitmek için Kabataş İskelesi’ne akın etti.

KOŞARAK VAPURA BİNDİLER

İskeleye gelen vatandaşlar vapurlar önünde yoğunluk oluştururken, turnikelerden geçen yolcular koşarak vapurlara bindi.

"BENCE ADALARA GEÇELİM"

Diner ve arkadaşı Talha Şenyiğit konuşmalarının devam ederken birlikte Adalar’a gitmeye karar verdi. Diner, "Bir yandan da İstanbul'da şimdi adaları da gezmek istiyorum. Oralar da çok hoş yerler. Adaları da gezeceğim. İnşallah bayramı bu şekilde dolu dolu geçireceğiz. Buradan adalara geçeriz, değil mi? Geçeriz. Bence adalara geçelim. Bence de adalara geçelim" şeklinde konuşarak anlaştılar.

"İLK DEFA GİDECEĞİM"

Ailesiyle birlikte Adalar’a gitmek için Kabataş’a gelen Sena Dursun, "Ailecek adalara gidelim dedik. Bayram tatilini değerlendirelim dedik. Bu güzel havayı kaçırmayalım dedik. Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel. Bayram çok çok güzel geçiyor.

Hep gezdik. Hiç evde durmadık yani. Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Adalara daha önce hiç gitmedim. İlk defa gideceğim. Büyükada'ya gidelim dedik, deneyimlemiş oluruz" şeklinde konuştu.