Bayrampaşa'da 5 katlı binada yangın

Vatan mahallesi Eski Kaldırım Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki kâğıt deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ALEVLER ALT KATTAKİ DEPOYA SIÇRADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada alevler bir alt katta bulunan depoya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının alt kata sıçraması nedeniyle takviye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine Fatih, Bakırköy, Davutpaşa ve Eyüpsultan'dan itfaiye ekipleri desteğe geldi.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

İtfaiye ekipleri, binanın her iki tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan depolarda bir süre soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri yangın sırasında çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, depoda hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.