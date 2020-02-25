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Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan'ın cenazesi, toprağa verildi.

DHA | 25.02.2020 - 17:27..
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İstanbul Bayrampaşa'da Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

İlk anda saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan, aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların hedefi oldu.

Yaralanan Kırmızıkan kardeşle, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

EMRAH KIRMIZIKAN KURTARILAMADI

Saldırganlar olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Emrah Kırmızıkan, bugün Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ile Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

"18 YERİMDEN BIÇAKLADILAR"

Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin tabutunun başında gözyaşı dökerek dua eden Muhammet Emin Kırmızıkan, "Pusu kurmuşlardı bize. Ben bıçağı ilk başlarda hissetmedim. Kardeşim de o anda benim üstüme doğru geldi, onlar bana bir şey yapamasın diye. Bıçak darbesinin en büyüğünü o almış zaten. Beni de 18 yerimden bıçakladılar. Adalet istiyoruz. Daha önceden hiçbir şekilde tehdit almadık." şeklinde konuştu.

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

Bayrampaşa'da ağabey ile kardeşe bıçaklı saldırı: 1 ölü

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