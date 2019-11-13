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Bayrampaşa'da banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

Bayrampaşa'da güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra çaldığı paralarla kaçmaya çalışan şahıs vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA | 13.11.2019 - 19:28..
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde silahıyla girdiği bankada güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren hırsız, kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı VİDEO

PARALARI POŞETLEYİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Akşam saatlerinde Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana gelen olayda, bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi.

Silahlı soyguncu, kasadan aldığı paraları bir poşete koyarak dışarı çıktı. Vatandaşlar dışarıya çıkan soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Soyguncu kaçarken havaya birkaç el ateş açtı. Ardından silah ve poşet içindeki paraları yere atıp kaçamaya çalıştı.

POLİS VATANDAŞLARIN ELİNDEN KURTARDI

Arkas dönük olduğu sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getirildi. Bazı vatandaşlar yere düşen soyguncuya tekmeler attı. Bu sırada sivil polisler de hemen saldırganın yanına giderek öfkeli vatandaşları durdurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler sonucu yaralanan soyguncu, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

OLAYI VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Soygun anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, silahlı soyguncunun bankanın içinde olduğu ve güvenlik görevlisine silah doğrulttuğu görülüyor. Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, vatandaşların peşinden koşması üzerine kaçarken ateş açıyor. Soyguncu bir sokağa girdiği sırada vatandaşlar tarafından yere düşürülüp etkisiz hale getiriliyor.

Bayrampaşa'da banka soyguncusunu vatandaşlar yakaladı

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