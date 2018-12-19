Bayrampaşa’da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

16 Aralık tarihinde Kocatepe’de metro istasyonu önünde yaşanana olayda Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı.

DARBEDİP ÇANTASINI ALDILAR

Adamı önce darbeden zanlılar, ardından çantasını aldı. 3 zanlı kendilerini bekleyen arkadaşlarının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından 4 gaspçıdan 3’ü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer zanlıyı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.

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