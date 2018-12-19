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Bayrampaşa’da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

Cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından parasını alan gaspçılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İHA | 19.12.2018 - 22:47..
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16 Aralık tarihinde Kocatepe’de metro istasyonu önünde yaşanana olayda Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı.

DARBEDİP ÇANTASINI ALDILAR

Adamı önce darbeden zanlılar, ardından çantasını aldı. 3 zanlı kendilerini bekleyen arkadaşlarının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından 4 gaspçıdan 3’ü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer zanlıyı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa’da dehşet saçan gaspçılar yakalandı

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