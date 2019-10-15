Bayrampaşa'da gelin arabası ile hırsızlık

13 Eylül Cuma günü Bayrampaşa'da garip bir hırsızlık meydana geldi.

Gelin arabası süsü verdikleri araçla bir metal firmasının önüne gelen şahıslar, kapıda bekleyen kurye aracının yanına yaklaştı. Kurye aracı hareket etmeden hemen önce gelin arabasından çıkan şahıslar, ellerindeki silahla K.A.'yı bacağından yaraladıktan sonra içinde "1 milyon 700 bin TL" olduğu öğrenilen çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

ŞÜPHELİLERİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden, Onur O.'nun 4, Ozan A.'nın 42, Derman A.'nın se 25 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler Onur O., Ozan A. ve Derman A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.