Bayrampaşa’da güpegündüz araba kapısı çaldılar

İstanbul Bayrampaşa’da Celal Demir Bilek isimli vatandaş, evinin önünde boş park yeri bulamayınca biraz ileride bulunan iş yerinin önüne park etti.

3 DAKİKADA KAPIYI ÇALDILAR

Sabah saat 06.30 sıralarında eldivenli ve yüzleri maskeli 2 hırsız arabanın yanına geldi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar önce aracın ön camını patlatarak araca bindi. Ardından aracın kapılarına yönelen hırsızlar, 2 arka kapıyı 3 dakika içinde söktü. Kapıları kolayca yerinden çıkaran hırsızlar kayıplara karıştı.

"GÜLEYİM Mİ AĞLAYAYIM MI BEN DE ŞAŞIRDIM"

Durumu öğrenir öğrenmez arabasına koşan Bilek ise "Arabanın başına geldiğim zaman birden afalladım olduğum yerde kaldım, dondum kaldım yani. Ne olduğunu şaşırdım. Nasıl olur ya dedim. Kapıyı götürüyorlar, götürmüşler yani. Kapı yok şok içinde kaldım. Diğer tarafta açıktı o kapıyı da götürmüşlerdi. Aslında arabamda klima var ama belki yeni moda olabilir, klimayı çalıştırmadan serin serin seyahat edeceğiz. Güleyim mi ağlayayım mı ben de şaşırdım. Çok profesyonelce yapmışlar bunu. Çok fazla zarar vermeden sökmüşler kapıyı" dedi.

Polis maskeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

3 dakika içinde otomobilin arka kapılarını çaldılar