Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

İstanbul Bayrampaşa'da alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Bayrampaşa Hal Yolu Aksaray istikametinde meydana gelen kazada, makas atarak Aksaray istikametine seyir halinde olan Özcan G. yönetimindeki otomobil, aynı yönde önünde seyreden Murat Gülgönül idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç önce yol kenarındaki levha direğine çarptı sonra da takla atarak çimenlikteki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Özcan G., idaresindeki otomobil ise yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra ters döndü. Kazada alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Özcan G., yaralanırken, ticari araç sürücüsü Murat Gülgönül ise emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtardı.

TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle, trafikte kısa süreli bir aksama olurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

































