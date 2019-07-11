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Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Alkollü olan ve makas atan sürücü arkadan seyir halindeki araca çarptı. Her iki araçta takla atarken, kazada bir kişi yaralandı.

İHA | 11.07.2019 - 07:00..
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Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

İstanbul Bayrampaşa'da alkollü sürücü kazaya sebebiyet verdi.

Bayrampaşa Hal Yolu Aksaray istikametinde meydana gelen kazada, makas atarak Aksaray istikametine seyir halinde olan Özcan G. yönetimindeki otomobil, aynı yönde önünde seyreden Murat Gülgönül idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç önce yol kenarındaki levha direğine çarptı sonra da takla atarak çimenlikteki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

Özcan G., idaresindeki otomobil ise yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra ters döndü. Kazada alkollü olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Özcan G., yaralanırken, ticari araç sürücüsü Murat Gülgönül ise emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtardı.

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle, trafikte kısa süreli bir aksama olurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

Bayrampaşa'da makas atan sürücü takla attı

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