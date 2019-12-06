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Bayrampaşa'da öğrencilerden silahlı kavga

Bir arkadaşıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün kurusıkı tabancayla okula geldi.

DHA | 06.12.2019 - 21:00..
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İstanbul'da 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi'nde iki grup öğrenci arasında kavga meydana geldi.

Kavganın ertesi günü, öğrencilerden biri kurusıkı tabanca ile okula geldi. Okul koridorunda iki grup arasından yeniden kavga çıktı. Öğrenci ve öğretmenlerin ayırma çabalarına rağmen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

SİLAHLA SINIFA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Koridordaki kavgada yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancayla bir el ateş etti. Edilen ateş üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı. Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalıştı. Elindeki tabanca ile tekrar sınıfa girmek isteyen öğrenci, gelen mobil okul timleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı -2

Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı -3

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