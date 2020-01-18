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Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

İstanbul Bayrampaşa'da elindeki pala ile bir restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Bahchevanov paniğe neden olurken, ikna edilemeyince polis tarafından bacağından vuruldu.

DHA | 18.01.2020 - 03:51..
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palalı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda yaşandı. Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Milen Bahchevanov (33), henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Aniden restorandaki malzemeleri kırmaya başlayan Bahchevanov panik yarattı.

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

POLİS, İKNA EDEMEYİNCE BACAĞINDAN VURDU

Müşteriler aniden kendilerini restorandan dışarıya atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bahchevanov'un tekrar etrafa saldırması üzerine polis ateş açarak saldırganı bacağından vurdu. Bu sıralarda çıkan arbedede bir bekçi de kolundan yaralandı.

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bahchevanov, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahchevanov doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

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