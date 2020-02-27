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Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı

Kimliği belirsiz şüpheli, durakta metro bekleyen polisin belindeki silahı alarak, memuru bacağından yaraladı. Saldırgan daha sonra, silahı da alarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 27.02.2020 - 09:32..
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, metro istasyonuna gelen polis memuru Bünyamin Ö., durakta metronun gelmesini beklerken kimliği belirsiz bir kişi arkasından yaklaştı.

Şüpheli kişi, oturan polis memurunun belindeki silahını aldı.

POLİSİ BACAĞINDAN YARALADI

Bu sırada polis memuru ile şüpheli arasında arbede yaşandı. Saldırgan polis memurunu aldığı silah ile bacağından vurdu. Olay sonrası polis memuru yaralanırken, saldırgan da koşarak hızla kayıplara karıştı.

Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu otogar polis merkezindeki polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polisİ hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı VİDEO

Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı

POLİSİN SİLAHINI ALARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Polis Merkezi'nde görevli polisler ile gece bekçileri, polisin silahını alarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Bir süre raylarda ve metro istasyonunda arama yapan polis ekipleri şüphelinin izine rastlamadı.

Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri geldi. Otogar giriş çıkışlarında ve çevrede polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı istasyonda polis ekipleri detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Bayrampaşa'da polis memuruna silahlı saldırı

SALDIRGAN ARANIYOR

Ayrıca Polis ekipleri otogarın ve metro istasyonunun da güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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