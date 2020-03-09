İstanbul Bayrampaşa'da E-5 karayolu Edirne istikametinde seyir halinde olan Samet A. yönetimindeki otomobilden, dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce, aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu.
Bayrampaşa’da seyir halinde araç alev aldı