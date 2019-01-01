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Baz istasyonunda hırsızlık yapan suçlular yakalandı

Aydın'da bir baz istasyonundan 12 adet güç kaynağı çalan hırsızlar, yürütülen araştırmalar sonucu gözaltına alındı.

İHA | 01.01.2019 - 10:58..
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İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun, kapısının kırılarak içeriye girildiği ve içeride bulunan 12 adet güç kaynağının çalındığının bildirilmesi üzerine, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince araştırma başlatıldı.

ÇALINAN AKÜLER ARAÇ İÇİNDE GÖRÜLDÜ

Yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucu yapılan araştırmada, Germencik ilçesi Kızılcagedik Mahallesi'nde park halinde ele geçirilen araç içerisinde, baz istasyonundan çalınan akülerin olduğu tespit edildi.

Baz istasyonunda hırsızlık yapan suçlular yakalandı

SUÇLULARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekipleri tarafından F.A., A. E. ve M.C.Ö. oldukları tespit edilen şüpheliler, adli makamların talimatı ile önceden tespit edilen adreslerinde düzenlen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Baz istasyonunda hırsızlık yapan suçlular yakalandı

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