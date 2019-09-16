Diyarbakır'da baz istasyonundan akü çalan hırsızlar tutuklandı

Diyarbakır Yenişehir Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık yapılacağı öğrenildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 11 Eylül Çarşamba günü, devriye görevi sırasında M.N.K., C.K. ve R.D.'yi, baz istasyonundan çaldıkları aküleri araca yüklerken yakaladı. Araçta yapılan aramada, 12 akü ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemede hırsızların, farklı zamanlarda 8 baz istasyonunda akü çaldıkları tespit edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.N.K., C.K. ve R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



