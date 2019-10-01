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Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Sophos'taki güvenlik uzmanları; bazı android uygulamalarının, ücretsiz deneme vaadiyle kullanıcıları kandırarak para topladığını tespit etti.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 11:20..
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Gizlilik ve güvenlik söz konusu olduğunda, android yıllardır kafalarda soru işareti bırakıyor.  Her ne kadar zararlı yazılım içeren uygulamalar Google Play Store'dan kaldırılsa da kötü niyetli kişiler bir yolunu bulup uygulamaları android kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

Sophos’taki güvenlik uzmanları, bazı android uygulamalarının deneme süresi bitmeden telefonlardan silinseler bile, kullanıcıları 200 euro ve daha üzerinde ücretlendirdiğini tespit etti.

foofle play

SİLİNSELER BİLE ÜCRETLENDİRİYOR

Söz konusu uygulamalar, aslında herhangi bir zararlı kod veya yazılım barındırmıyor ve telefonunuza zarar vermiyor. Birçok android uygulaması, deneme sürümü sona ermeden uygulamayı kaldırdığınızda, otomatik olarak aboneliğinizi sonlandırır. Ancak tespit edilen uygulamalar, telefondan silinse bile size fatura göndermeye devam ediyor.

Uygulamalar ilk yüklendiğinde, karşınıza bir aylık ücretsiz deneme aboneliği isteyip istemediğiniz şeklinde iki seçenek çıkıyor. Ancak bu ekranda, deneme aboneliği sona erdiğinde ne kadar ödeyeceğiniz gibi bilgiler yer almıyor. Siz bir aylık ücretsiz aboneliği seçtikten sonra uygulamayı silseniz bile, ücretsiz süreniz dolduktan sonra  ücretlendirmeniz başlıyor. Bu da yaklaşık olarak aylık 200 euro civarında bir faturaya denk geliyor.

google play

Google, tespit edilen 15 uygulamadan 14 tanesini Google Play Store'dan kaldırırken, bir uygulama hala yayınlanmaya devam ediyor. QR kod okumaya yarayan yukarıdaki uygulama, şu anda hala Google Play Store'dan indirilebiliyor.

Siz de bir uygulamaya abone olmadan önce, mutlaka ne kadar ödeyeceğinizi önceden öğrenin. Ayrıca Google Play Store'a girip, sol üstteki menüye dokunarak, 'Abonelikler' kısmından, aboneliklerinizi iptal edebilirsiniz.

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Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyorBazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyorBazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyorBazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyorBazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

Bazı android uygulamalar, ücretsiz deneme vaadiyle para topluyor

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