Bazı minibüsçüler sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında, toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınıp alınmadığı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor.
Sosyal mesafe kapsamında kurallara uymayan şoförlere ceza yazılıyor...
SOSYAL MESAFEDEN ESER YOK
Bazı minibüsçüler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara direniyor...
Son olarak Esenyurt - Karaağaç Dolmuş Hattı'nda koronavirüs tedbirlerinden eser olmadığı görüldü.
İnsanların üst üste yolculuk yapması ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı..