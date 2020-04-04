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Bazı minibüsçüler sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan minibüsçülere halk tepkili...

Haber Merkezi |
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Bazı minibüsçüler sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse  karşı aldığı önlemler kapsamında, toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınıp alınmadığı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol ediliyor.

Sosyal mesafe kapsamında kurallara uymayan şoförlere ceza yazılıyor...

Bazı minibüsçüler sosyal mesafe kuralını hiçe sayıyor

SOSYAL MESAFEDEN ESER YOK

Bazı minibüsçüler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara direniyor...

Son olarak Esenyurt - Karaağaç Dolmuş Hattı'nda koronavirüs tedbirlerinden eser olmadığı görüldü.

İnsanların üst üste yolculuk yapması ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı..

Esenyurt - Karaağaç dolmuş hattında yasak uygulanmıyor İZLE

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