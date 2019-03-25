Bazı Nokia modelleri Çin'e izinsiz veri gönderiyor

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ver gizliliği ihlali haberlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni ortaya çıkan raporlara göre Finlandiya'nın veri koruma gözlemcisi, Nokia'nın ana şirketi HMD Global'i, Çin'e veri göndermekle suçluyor.

İlk olarak Norveçli bir haber sitesi NRK'nın ortaya attığı iddialara göre Nokia 7 Plus, Çin'deki bazı sunuculara veri gönderiyordu. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından ise Nokia'nın Çin'e veri göndermeyi kestiği anlaşıldı.





KONUM VE DİĞER BİRÇOK VERİ ÇİN'E GÖNDERİLDİ

NRK tarafından yayınlanan söz konusu raporda, Nokia'nın Çin'e gönderdiği veriler arasında, konum bilgileri, telefonun seri numarası ve SIM kart numarası gibi bilgiler yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre söz konusu veriler Çin'deki bir telekom firması olan China Telecom'un sunucularına gönderiliyor.

Bütün bu bilgilerin ortaya çıkmasından sonra Nokia markasının arkasındaki isim Finlandiya merkezli şirket HMD Global'e soruşturma açıldı. Kullanıcı verilerinin izinsiz bir şekilde paylaşılmasının Avrupa Birliği Kullanıcı Verilerinin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirten yetkililer, incelemenin daha da derinleştirileceğini belirtti.





HMD GLOBAL, NOKİA'NIN ÇİN'E VERİ GÖNDERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Bu bilgilerin ortaya çıkmasının ardından HMD Global, bazı Nokia modellerinin Çin'e veri gönderdiğini itiraf etti. Ancak söz konusu veri ihlalilin yazılım hatasından kaynaklı olduğunu belirten şirket, geçtiğimiz ay yayınlanan bir yazılım güncellemesiyle sorunun çözüldüğünü belirtti. Şirket ayrıca gönderilen veriler arasında kullanıcıların kişisel verilerinin olmadığını ifade etti.

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