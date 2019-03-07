Bazı uygulamalar, izniniz olmadan Facebook'a veri gönderiyor

Son zamanlarda veri skandallarıyla sık sık gündemi meşgul eden Facebook'a olan güven, gün geçtikçe azalıyor. Özellikle geçtiğimiz yıllarda adı birçok veri skandalına karışan şirket, kullanıcıların güvenini tekrar kazanabilmek için çeşitli çalışmalar yapsa da her geçen gün farklı bir gizlilik sorunu ortaya çıkıyor.

Facebook'ta herhangi bir hesabınız olmadığı için verilerinizin güvende olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, kullanıcılar arasında popüler hale gelen bazı android uygulamalarının, izniniz olmadan verilerinizi Facebook'a aktardığı ortaya çıktı.

BAZI UYGULAMALAR VERİ GÖNDERMEYE DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamaya göre daha önce Facebook'a veri gönderdiği anlaşılan Spotify, Skyscanner ve Kayak gibi uygulamalar veri göndermeyi kesmiş durumda. Ancak Yelp, Duolingo, The King James Bible, Qibla Connect ve Muslim Pro gibi bazı uygulamalar, açılır açılmaz verilerinizi Facebook'a aktarmaya devam ediyor.

Facebook uygulama geliştirme kiti (SDK) kullanan bu uygulamalar, sahip olduğu kodlara entegre edilmiş veriler sayesinde açılır açılmaz, bilgilerinizi Facebook ile paylaşıyor. Facebook'a aktarılan bu bilgilerin, son derece hassas ve ayrıntılı olduğu da tespit edilen unsurlar arasında bulunuyor.

FACEBOOK: SORUMLU BİZ DEĞİLİZ

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, gönderilen verilerden Facebook'un değil gönderen uygulamaların sorumlu olduğunu belirtiyor. Facebook'ta hesabı olmayan kullanıcıların bile verilerini toplayan Facebook, bakalım daha ne gibi skandallar ile karşımıza çıkacak?