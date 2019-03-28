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BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

BBC, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile ABD Başkanı Trump arasındaki toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiği yönündeki haberin yalan olduğunu kabul ederek, Ukrayna liderinden özür diledi.

AA | 28.03.2019 - 17:01..
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Avrupa basınındaki yalan habercilik artış gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Alman ve İngiliz basınında patlak veren haberlere, bir yenisi daha eklendi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, yaptığı bir yalan haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür dileyip, neden olunan zararın tazminini kabul etti.

BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

YALAN HABER KABUL EDİLDİ

BBC'den yapılan açıklamada, geçen yılın mayıs yayında yayınlanan bir haberde, Poroşenko ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki bir toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Ödemenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yapıldığı belirtilen haberin, daha sonra BBC'nin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Haziran 2017'deki toplantı ile ilgili iddia doğru değildi." ifadesi kullanıldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Konuyla ilgili haberin, BBC'nin İngiltere'deki bir haber bülteninde de yayınlandığı aktarılan açıklamada, "Sayın Poroşenko'dan, neden olunan sıkıntı dolaysıyla özür dileriz. Tazminat ve mahkeme giderlerini ödemeyi de kabul ettik." ifadesine yer verildi.

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