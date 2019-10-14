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BBC'den tepki toplayan haber

BBC Türkçe, paylaştığı haberle sosyal medyada tepki toplarken aynı zamanda alay konusu oldu.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 04:16..
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BBC'den tepki toplayan haber

BBC taraflı olarak Barış Pınarı Harekatı'na karşı kötüleme haberlerine devam ediyor.

Türkiye'deki ajansı olan BBC Türkçe de yaptığı haberle alay konusu oldu.

'SAVUNMA BAKANIYMIŞ'

Sosyal medya üzerinden 'kobani savunma bakanı' adı altında terör örgütü YPG'nin sözde yöneticilerinden İsmet Şeyh Hasan'ın açıklamasını paylaştı.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde haber bulunmuyor.

Sadece sosyal medyada habere ilişkin paylaşılan link üzerinden habere ulaşılabiliyor.

BBC'den tepki toplayan haber

ESAD VE RUSYA İLE ANLAŞTIK İDDİASI

Terör örgütü YPG'nin sözde yöneticisi yaptığı açıklamada ise Suriye rejimiyle anlaştıklarını ve Suriye askerlerinin YPG'ye yardım edeceğini iddia ediyor.

Suriye rejiminin YPG ile anlaştığı ve asker gönderdiği iddiası resmi kaynaklardan doğrulanmamış durumda.

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