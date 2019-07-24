BBC'nin sunucusu istifa edip itfaiyeci oldu

İngiltere'nin Lancester kentinde yaşayan 41 yaşındaki gazeteci ve televizyon sunucusu Beccy Barr, verdiği kararla herkesi oldukça şaşırttı.

20 YILLIK KARİYERİNİ SİLDİ

BBC televizyonunda yıllarca sunuculuk yaparak bu mesleğe gönül veren gazeteci, artık değişim zamanının geldiğini ve bu yönde karar verdiğini resmi olarak duyurdu.

İTFAİYECİ OLACAK

Beccy Barr, yeni kariyeri için baba mesleğini olan itfaiyecilik yapmaya karar verdiğini belirterek, "Gazeteciliği hala seviyorum ama yaklaşık 20 yıl oldu ve bir değişiklik yapmaya hazırım. İnsanların size hikayelerini anlatması için güven duyması büyük bir ayrıcalık, en çok özleyeceğim şey de bu." diye konuştu.