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BBDK onay verdi: Yeni banka kuruldu

150 milyon lira sermayeli bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası oldu.

AA | 29.05.2019 - 09:17..
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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın bulunuyor.

Kurulan banka, kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

YATIRIM BANKASI NEDİR

Yatırım bankacılığı; devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.

BBDK onay verdi: Yeni banka kuruldu

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