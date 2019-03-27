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BBP'li aday özür diledi

BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceğini açıklayarak, özür diledi.

AA | 27.03.2019 - 09:15..
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BBP'li aday özür diledi

BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel, Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş'ı desteklediğini açıklamıştı.

Yüksel'e partisinden veto geldi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, aday gösterilmeyen her il ve ilçede Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın üzerine de BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel'den özür geldi.

AYLAR ÖNCESİNDEN KARAR VERİLDİ

"BBP, 2016 Anayasa oylamasından itibaren hep Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yazılı olarak, sözleşmede yer almak kaydıyla Cumhur İttifakı'nın içinde oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ise aylar önce kararını verdi." diyen Tunç, iki ana unsur üzerinde durduklarını dile getirdi.

BBP'li aday özür diledi

30 BÜYÜKŞEHİRDE ADAY GÖSTERİLMEDİ

Tunç, "Bizim hiçbir zaman siyasi parti olarak görmediğimiz, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüğümüz bir partinin kazanma ihtimali olan yerlerde, ki geçmişte de gördük, milletin vergilerini ya çukur kazarak ya da doğrudan Kandil'e aktardıklarını bildiğimiz için aday göstermedik ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleme kararını aldık. 30 büyükşehirde aday göstermedik." dedi.

BBP'li aday özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamanın üzerine de BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yüksel'den özür geldi.

Serkan Yüksel, ziyarette ananeleri gereği gösterdikleri yakın ilginin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğini söyleyerek, "Partim ve teşkilatlarım Cumhur İttifakı'nın içerisindedir. Şahsımın sarf ettiği sözler, bulunduğumuz ortamda partimi zor durumda bırakacak şekilde kullanılmıştır. Partim ve teşkilatlarıma zarar gelmesini asla istemezdim. Şahsımın açıklamaları Genel Merkezi elbette bağlamaz. Genel Merkezden, teşkilatlardan, partimden ve Alperenlerden bu açıklamalardan dolayı özür diliyorum." diye konuştu.

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek 
BBP'li aday özür diledi

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