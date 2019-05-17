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BDDK Başkanı'ndan döviz açıklaması

BDDK Başkanı Akben: "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık."

AA | 17.05.2019 - 18:11..
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BDDK Başkanı'ndan döviz açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  ( BDDK) Başkanı  Mehmet Ali Akben, bankalardan Türk Lirası'nı destekleyici çalışmalar beklediklerini söyledi.

Akben "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık" diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu: "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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