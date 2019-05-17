BDDK Başkanı'ndan döviz açıklaması

Aile içi geçimsizlik nedeniyle bir süredir sorun yaşadığı gelinini öldüren şahıs, samanlıkta intihar etti.

Kastamonu'da mezar taşını hazırlattı, gelinini öldürüp intihar etti

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Aşık Mahzuni Şerif kimdir

“Dom Dom Kurşunu”, “Mamudo”, “Yuh Yuh”, “Merdo” gibi pek çok dillere pelesenk türkünün sahibi, gönlünü halk ozanı olmaya adamış Mahzuni Şerif’in hayat hikâyesidir…