taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

BDDK, krediler için yeni düzenleme yaptı

Düzenlemenin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirmek için yapıldığı aktarıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

BDDK, krediler için yeni düzenleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, Kurulun 18 Nisan 2020 tarihli toplantısında, 18 Nisan 2020 tarihli ve 24049440- 010.99-E.6681 sayılı yazının incelenmesi neticesinde, krediler için bazı kararlar alındığı belirtildi.

YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan sürecin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı düzenlemelere gidildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93'üncü ile 43'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020'den başlamak üzere haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + (Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,25 ) formülünde; AR'ın pay kısmında yer verilen 'Krediler' kaleminin, takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını, 'Menkul Kıymetler' kaleminin, bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve Eurobondların toplam değerini, 'TCMB Swap' kaleminin, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade etmesine, AR'ın payda kısmında yer verilen 'TL Mevduat' kaleminin, bankalar mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, 'YP Mevduat' kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para(YP) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade etmesine karar verilmiştir."

AŞIM TUTURI HESABI

Açıklamada, AR'ın her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına düşmemesine, Kanunun 148'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 80’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Merkez Bankası'ndan 20 milyar liralık ek varlık alımı
Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı aldığı yeni önlemle, piyasalara destek olabilmek için yaklaşık 20 milyar liralık daha varlık alımı yapabilecek.
Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti
Sayaç okumadan gönderilen doğalgaz faturalarına tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul'da bir aboneye, normal faturanın iki katından fazlası gönderildi.
Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,76
TCMB 2020 yılı Nisan ayı beklenti anketi sonuçları yayınlandı.
Merkez Bankası'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Merkez Bankası, salgın döneminde piyasa yapıcılığı sistemine yapılan desteğin artırılması için ilave tedbirler aldığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
86
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
180
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
79
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
158
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
148
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
75
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir