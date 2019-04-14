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Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

AA | 14.04.2019 - 19:02..
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Zobran köyünde besicilik yapan 37 yaşındaki Yücel Kader, 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkarttığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alındı.

Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) test sonucu pozitif çıkan Kader, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kader'in 'Hamza' ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Kader'in cenazesi, Horasanlı Camisi'ndeki namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda önlem alınarak toprağa verildi.

"BEBEĞİNİN DURUMU İYİ"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı,  Yücel Kader'in grip şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Sonraki başvurusunda bebeğindeki keneyi çıkarttığını söylemesi üzerine KKKA şüphesiyle tedaviye alındığını anlatan Sarı, "Test sonuçları pozitif geldi. Bütün müdahalelere rağmen hastayı kaybettik. Bebeğinin durumu iyi ama onu da KKKA şüphesiyle tedavi altına aldık." diye konuştu.

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