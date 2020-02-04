taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9835
Euro
6.619
Altın
1575.56
Borsa
119242.8
Gram Altın
303.053
Bitcoin
55603.46

Bebeğini kaybettiği tıp merkezinde 'gönüllü anne' oldu

Van'da 26 yıldır yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireliği yapan, görev yaptığı serviste 16 yıl önce erken dünyaya gelen bebeğini kaybeden Şadigül Köroğlu, bebeklerin hayatta kalmaları için çabalıyor.

AA | 04.02.2020 - 07:35..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde görevli 47 yaşındaki hemşire Şadigül Köroğlu, 16 yıl önce bebeğinin hayatını kaybettiği merkezde, erken dünyaya gelen ve sağlık sorunları yaşayan prematüre bebeklere "gönüllü annelik" yapıyor.

BAŞKA ANNELER EVLAT ACISI YAŞAMASIN İSTİYOR

Merkezin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 26 yıldır görev yapan Köroğlu, "parmak bebek" olarak nitelendirilen minik yüreklerin yaşama tutunmaları için meslektaşlarıyla yoğun çaba gösteriyor.

Aynı ünitede 16 yıl önce erken dünyaya gelen bebeğini kaybeden Köroğlu, başka annelerin de aynı acıyı yaşamaması için elinden geleni yapıyor.

Kendi evladı gibi gördüğü bebeklere şefkatle yaklaşan, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Köroğlu, bebeklerinin sağlığına kavuşmasını bekleyen ailelerin de sevgisini kazanıyor.

Bebeğini kaybettiği tıp merkezinde 'gönüllü anne' oldu

"ÇOCUĞUM ÖLDÜ, BAŞKA BEBEKLERİN SÜT ANNESİ OLDUM"

Köroğlu, görev yaptığı serviste bebeğini kaybettikten sonra prematüre bebeklerin hayata tutunması için mücadele ettiğini anlattı.

O dönemde servisteki iki bebeğe süt annelik yaptığını belirten Köroğlu, "Bebeğimi kaybettiğim hafta birçok bebek hayata tutundu. O dönemde süt verdiğim bebeklerden biri kimsesizdi, diğerinin de anne sütü kesilmişti. Bebeklere süt annelik yapmak bana da iyi geldi. Bebeğimi kaybettim diye isyan edip hayata küsmedim." dedi.

Bebeğini kaybettiği tıp merkezinde 'gönüllü anne' oldu

Kan bulunamayan bebeklere defalarca kan verdiğini dile getiren Köroğlu, "Terk edilmiş bir bebeğe 4 ay süt annelik yaptım. Bu bebek sonra evlat edinildi. Bunun gibi 1-2 ay baktığımız birçok bebek vardı. Bebeğimi kaybettim ama burada yüzlerce bebeğim var." diye konuştu.

İnsanın bebeğinden, evladından daha kıymetli bir şeyin olmadığını vurgulayan Köroğlu, annelerin kendilerine emanet ettiği bebeklere özenle baktıklarını, aileleri sürekli bilgilendirdiklerini aktardı.

Bebeğini kaybettiği tıp merkezinde 'gönüllü anne' oldu

"TEDAVİ ETTİĞİMİZ BEBEK, MESLEKTAŞIM OLDU"

Tedavi gören çocuklarla aralarında duygusal bağların oluştuğunu ifade eden Köroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi ettiğimiz bir prematüre bebek aynı ünitede meslektaşım, mesai arkadaşım oldu. Bu benim için çok güzel bir anı. Prematüre bebekleri yetişkin biri olarak karışımızda görünce tarifi imkansız duygular yaşıyoruz. Bebekleri sağlıklı bir şekilde annelerinin kucağına verdiğimizde, aileler kadar biz de mutlu oluyoruz. Hastalanan bebek olduğunda sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bazen servisteki arkadaşlarla para toplayarak bebeklerin ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz."

Bebeğini kaybettiği tıp merkezinde 'gönüllü anne' oldu


İlginizi Çekebilir
Evlenmek isteyen birçok çift 02.02.2020 tarihini seçti
Türkiye'nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olması için “02.02.2020” tarihi seçen çiftler nikah dairelerine akın etti.
Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu
Fotoğraf tutkunu Doktor Oğuz Yıldırım, yağmurlu bir havada, yıldırımın çizgilerinden oluşan Türkiye haritası şeklini fotoğrafladı.
Antalyalılar yine sahillere akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bingöl'de düşen çığ kayak yapan çocukları korkuttu
Genç ilçesinde, kızak kayan çocukların üzerine kar kütlesi düşmesi paniğe neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

111
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

34
Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

53
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 426'ya yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 426'ya yükseldi

35
Süleyman Soylu: Elazığ'da 2002'den önceki binalar sorunlu

Süleyman Soylu: Elazığ'da 2002'den önceki binalar sorunlu

52
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

11
Japon öğrenciler Elazığ için para topladı

Japon öğrenciler Elazığ için para topladı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir